Comunicado do Business Wire :Brightline Initiative

A Iniciativa Brightline? explora a correlação entre implementação e transformação bem-sucedidas de estratégias para ajudar os líderes corporativos a transformar sua maneira de transformar as coisas.

A taxa de fracasso na implementação de iniciativas de mudança organizacional é cara e insustentável para nossa sociedade. O Project Management Institute (PMI) revela que o custo dos esforços fracassados de transformação é de aproximadamente US$ 2 trilhões por ano. Para descobrir o que as organizações precisam para ter sucesso, a Brightline realizou um extenso estudo com mais de 1 mil executivos globais de alto escalão em vários setores para entender o que é necessário para os líderes conduzirem programas de transformação bem-sucedidos.

Os resultados do estudo "Transformação estratégica: dominando a implementação da estratégia em tempos de transformação" fornece ideias importantes sobre como os altos executivos podem aprender com as organizações que são adeptas da implementação da estratégia. Ele fornece um roteiro das melhores práticas que as organizações podem usar para mudar sua jornada de transformação estratégica a toda velocidade.

Estratégia e transformação estão intrinsecamente entrelaçadas - não se pode ter uma sem a outra. As conclusões do relatório mostram que, além de estruturas e tecnologias de ponta, o desenvolvimento de talentos internos para obter benefícios adicionais da adaptabilidade é crucial nesses tempos de transformação.

"Todos sabemos que a mudança é difícil, mas e se for para melhor? Os líderes precisam abraçar a mudança e criar culturas onde a mudança não seja algo único, e sim que esteja incorporada na agenda diária da organização", aconselha Sunil Prashara, presidente e CEO do Project Management Institute.

Como os líderes podem usar este relatório para promover uma transformação bem-sucedida? Ricardo Viana Vargas, diretor executivo da Brightline, afirma que "este relatório de pesquisa ajudará os altos executivos a criar as condições certas para dominar a transformação estratégica de sua organização e impulsionar um debate mais intenso sobre como se transformar melhor".

Este relatório será especialmente útil para executivos de alto escalão envolvidos no monitoramento e fornecimento de uma iniciativa de transformação.

- Diretores de Estratégia ou membro da equipe que planeja uma iniciativa de transformação - Um líder que procura recursos para aprender sobre os principais fatores de sucesso de uma transformação

Faça o download da cópia do relatório aqui: https://www.brightline.org/resources/strategic-transformation-research

Sobre a Iniciativa Brightline

A Brightline? é uma iniciativa do Project Management Institute (PMI), juntamente com as principais organizações mundiais dedicadas a ajudar os executivos a preencher esta brecha cara e improdutiva entre a concepção e a entrega da estratégia. A Brightline fornece ideias e soluções que capacitam os líderes a transformar com sucesso a visão de sua organização em realidade por meio do gerenciamento de iniciativas estratégicas.

O PMI é a principal associação profissional de gerenciamento de projetos, agregando valor a mais de 3 milhões de profissionais que trabalham em quase todos os países do mundo por meio do suporte, colaboração, educação e pesquisa globais.

Saiba mais em www.brightline.org.

Dr. Edivandro Carlos Conforto Chefe de Pesquisa Estratégica

