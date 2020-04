Em meio à crise, Biden e Trump se falam por telefone

A crise fez com o presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente dos EUA Joe Biden conversassem na segunda-feira, 6, por telefone, em um movimento pouco comum de diálogo entre dois rivais políticos que pretendem disputar a presidência neste ano.



Biden, que tem criticado a demora de Trump em adotar políticas efetivas de combate à disseminação do vírus, é o favorito para obter a indicação do Partido Democrata e desafiar o republicano nas eleições de novembro. Ele parece à frente do presidente na maioria das pesquisas que medem a intenção geral de voto - a eleição, entretanto, é decidida num sistema de colégio eleitoral, no qual vencer em alguns Estados tem mais peso.



A possibilidade de uma conversa para tratar da crise começou a ser discutida internamente na semana passada. Ontem, Trump publicou um tuíte com crítica a movimentos políticos de Biden. "Aliás, o que aconteceu com aquela ligação que ele disse que ele gostaria de me fazer?", escreveu o presidente. Horas depois, os dois se falaram ao telefone. Kate Bedingfield, vice-diretora da campanha de Biden, disse que "foi uma boa conversa".





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.