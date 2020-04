China tem primeiro dia sem mortes por coronavírus, diz agência

A China já registrou mais de 81 mil casos de coronavírus (foto: Freepik)

A agência de notícias AFP noticiou na noite desta segunda-feira que a China teve o primeiro dia sem mortes por coronavírus desde o início da pandemia. Ao todo, a China registra 3.331 óbitos pela Covid-19, de um total de 81.708 pessoas contaminadas.

No fim de semana, a Comissão Nacional de Saúde do país havia informado o aumento do número de pessoas contaminadas pela Covid-19. Foram novasocorrências no domingo, contrano sábado ena sexta-feira.Houve, também, elevação na quantidade de casos assintomáticos (que não exibem sintomas, mas podem transmitir o vírus):novos identificados até o final de domingo, contra registrados no sábado