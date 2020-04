Draft da NFL será totalmente virtual devido à pandemia de coronavírus

A Liga norte-americana de futebol americano (NFL) disse nesta segunda-feira que realizará seu draft de 2020 no final de abril de uma maneira virtual, com jogadores se conectando de suas casas para evitar a propagação do novo coronavírus.

A disseminação da pandemia da COVID-19 acabou assim com os planos da liga de sediar esta cerimônia de seleção de talentos a portas fechadas em Las Vegas.

De acordo com um relatório no site da NFL, o comissário Roger Goodell notificou as 32 franquias de que, para cumprir as restrições à concentração de pessoas, o draft deverá ser virtual e todas as comunicações ocorrerão por meio da internet e telefones.

Devido à emergência sanitária nos Estados Unidos, as instalações da liga e das equipes permanecerão fechadas, de modo que os gerentes das franquias e os jovens astros estarão em lugares separados durante o draft, programado para 23-25 de abril.

"Devido a essas circunstâncias, os clubes foram aconselhados a se preparar para conduzir o draft de 2020 completamente fora do local e em um formato totalmente virtual", disse Goodell, de acordo com o relatório.

Os funcionários da NFL também permanecerão separados fora dos escritórios da liga, acrescentou.

O comissário disse que esta decisão foi tomada na ausência de alternativas viáveis para se ter algum tipo de evento presencial.

"Depois de consultar os médicos, não conseguimos identificar uma alternativa preferível do ponto de vista médico ou de saúde pública", afirmou Goodell.

"Conversei com muitos de vocês nos últimos dias e reconheço os desafios que todos enfrentamos. Estamos operando em um ambiente diferente de tudo o que experimentamos antes, que exige flexibilidade, paciência e cooperação", reconheceu.

Cinco meses após o início planejado da temporada 2020/21, a NFL está seguindo com nervosismo a evolução da crise do novo coronavírus nos Estados Unidos, onde mais de 350.000 pessoas foram infectadas (o número total mais alto do mundo) e mais de 10.000 morreram vítimas do vírus.

Nenhum plano foi relatado no momento para atrasar o início da temporada, embora haja cada vez mais chances de que a crise afete o treinamento na pré-temporada, o que poderia forçar mudanças no calendário.

A pandemia forçou a suspensão de todos os principais campeonatos e torneios esportivos dos Estados Unidos, incluindo ligas de basquete, hóquei no gelo e beisebol.