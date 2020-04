Comunicado do Business Wire :Triton Digital

Triton Digital®, líder global em tecnologia e serviços do setor de áudio e podcast digital, anunciou hoje o lançamento do mais recente LATAM Podcast Report. O relatório fornece informações sobre os 100 melhores podcasts da América Latina entre 17 de fevereiro e 15 de março, conforme o serviço de medição de podcast da Triton.

Quinze novas entidades estrearam no relatório do Top 100 Podcast neste período do relatório, incluindo Leyendas Legendarias, The School of Greatness, Dr. Muerte, e BBB- Big Brother Brasil. Além de que . E também, LOS40 MX - La Cornetaque permaneceu em primeiro lugar como o podcast mais baixado na região entre o dia 17 de fevereiro e 15 de março.

Os 100 melhores podcasts deste período de relatório representam 19,4 milhões de downloads no total.

Para ver todos os resultados do Relatório de Podcast da América Latina e/ou se inscrever para receber futuros relatórios por e-mail, acesse https://www.tritondigital.com/resources/podcast-reports.

O serviço de medição de podcast da Triton Digital é certificado pelo IAB Tech Lab em conformidade com a versão 2.0 das Diretrizes Técnicas de Medição de Podcast da IAB. Ele fornece dados precisos e perspicazes sobre como, quando e onde o conteúdo do podcast está sendo consumido em várias plataformas de hospedagem com a capacidade de visualizar medições por período, local, dispositivo, rede, programa, episódio e muito mais.

Sobre a Triton Digital Triton Digital® é a líder global em tecnologia e serviços do setor de áudio e podcast digital. Operando em mais de 40 países, a Triton fornece tecnologia inovadora que permite que emissoras, podcasters e serviços de música on-line aumentem seu público, maximizem sua receita e simplifiquem suas operações diárias. Além disso, a Triton capacita a indústria global de áudio on-line com medições de webcast®, o principal serviço de medição de áudio on-line e o Podcast Metrics, um dos primeiros serviços de medição de podcast certificados pela IAB no setor. Com integridade, excelência, trabalho em equipe e responsabilidade incomparáveis, a Triton continua comprometida em conectar áudio, público e anunciantes para impulsionar continuamente o crescimento da indústria on-line global. Triton Digital e Stitcher são subsidiárias integrais da The E.W. Scripps Company (NASDAQ: SSP). Para mais informações, acesse www.TritonDigital.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200406005883/pt/

Kristin Charron Triton Digital +1 514 448 4037 Kristin.Charron@TritonDigital.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.