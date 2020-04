Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa Foundation anunciou hoje o compromisso de duas doações de um total de US$ 210 milhões para apoiar micro e pequenas empresas. A iniciativa está alinhada ao foco de longo prazo da Visa Foundation de colaborar com o avanço econômico das mulheres e o desenvolvimento econômico inclusivo, além da necessidade urgente de apoiar as comunidades locais após a disseminação da COVID-19.

A primeira doação de US$ 10 milhões será designada para assistência imediata de emergência, apoiando organizações de caridade nas linhas de frente do atendimento à pandemia da COVID-19, como saúde pública e assistência alimentar, em cada uma das cinco regiões geográficas em que a Visa opera: América do Norte, América Latina e Caribe, Europa, Ásia-Pacífico, Europa Central, Oriente Médio e África.

"À medida que a COVID-19 continua se espalhando, as comunidades estão sentindo os efeitos e precisam de nosso apoio imediato", disse Al Kelly, CEO e chairman da Visa. "Como uma empresa global que opera um negócio de uma forma muito local, reconhecemos essa necessidade. Também estamos comprometidos com a recuperação a longo prazo, e continuaremos a identificar maneiras de acelerar a atividade econômica de acordo com nossa missão de ajudar indivíduos, empresas e economias a prosperarem".

A segunda doação é um compromisso estratégico de US$ 200 milhões que serão desembolsados ao longo de cinco anos para apoiar micro e pequenas empresas em todo o mundo, com foco em promover o avanço econômico das mulheres. Essa ação expande o apoio de longa data da Visa Foundation para micro e pequenas empresas globalmente. Os fundos da Visa Foundation fornecerão capital a organizações não-governamentais (ONGs) e aos parceiros de investimento que apoiam micro e pequenas empresas.

PMEs são a espinha dorsal da economia global, respondendo por mais de 90% das empresas mundiais e contribuindo com 50 a 60% do emprego global*. Existe um déficit de crédito anual de US$ 300 bilhões em financiamento para pequenas e micro empresas pertencentes às mulheres, que deve crescer devido à recente turbulência econômica decorrente da COVID-19**.

"Agora, mais do que nunca, precisamos acelerar nosso apoio às pequenas empresas na linha de frente, impulsionando o crescimento econômico", disse Kelly. "Como muitos proprietários de PMEs são mulheres, haverá um efeito cascata apoiando o avanço econômico dessas empreendedoras, que acreditamos ser uma das maneiras mais importantes de alcançar a igualdade de gênero, reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento econômico inclusivo".

Como parte da doação para micro e pequenas empresas de US$ 200 milhões, a Visa Foundation fornecerá US$ 60 milhões em doações à ONGs dedicadas a apoiar pequenos e micro empresários, muitos dos quais são mulheres, em todas as regiões em que a Visa opera. A Visa Foundation também alocará US$ 140 milhões em parceiros de investimento que geram retornos sociais e financeiros positivos para PMEs.

"Duzentos milhões de dólares em novos recursos financeiros demonstram nosso compromisso contínuo de apoiar pequenas e micro empresas, com foco no avanço econômico das mulheres em todo o mundo", disse Graham Macmillan, presidente da Visa Foundation. "Quando as mulheres prosperam, as comunidades prosperam. Sabemos que isso importa agora mais do que nunca, pois a economia global procura se recuperar e se reconstruir".

Para mais informações:

Visa Foundation: https://usa.visa.com/about-visa/philanthropy/visa-foundation.html

Compromisso recente da Visa em apoiar o avanço econômico das mulheres: https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.17026.html

Sobre a Visa Foundation

A Visa Foundation procura apoiar economias inclusivas nas quais indivíduos, empresas e comunidades possam prosperar. Por meio de doações e investimentos, a Fundação prioriza a resiliência e o crescimento de micro e pequenas empresas que beneficiam as mulheres. A Fundação também apoia necessidades mais amplas da comunidade e resposta a desastres em tempos de crise. A Visa Foundation está registrada nos EUA como uma entidade 501 (c) 3.

Sobre a Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE:V) é a empresa líder em pagamentos digitais no mundo. Nossa missão é conectar o mundo por meio do que há de mais inovador, confiável e seguro em meios de pagamentos - permitindo que pessoas, negócios e economias prosperem. Nossa avançada rede de processamento global, a VisaNet, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo e é capaz de processar mais de 65.000 transações por segundo. O foco implacável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo e uma força motriz por trás do sonho de um futuro sem dinheiro em papel para todos, em todos os lugares. À medida que o mundo passa do analógico para o digital, a Visa insere sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para mais informações visite www.visa.com.br ou acompanhe nossa página no LinkedIn. Para saber mais sobre como a Visa realiza suas transações clique aqui.

*https://www.un.org/en/events/smallbusinessday/ **https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/bridging-gender-gap

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200406005798/pt/

Visa Paulo Romariz Paulo.romariz@visa.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.