AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2020 ATÉ TERÇA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 1 de Maio)

MUNDO - Dia Mundial da Saúde -

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

COLÔMBIA - Cessar-fogo anunciado pela guerrilha do ELN sobre coronavírus - (até 30)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Novo embaixador dos EUA no Brasil dá conferência de imprensa - 11H30

ARGENTINA - Lockdown para parar coronavírus - (até 13 de Abril)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Nova-iorquinos aconselhados a ficar em casa na luta contra o vírus - (até 15 de Abril)

COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 13 de Abril)

MADISON (Estados Unidos) - Democratas realizam primária presidencial em Wisconsin -

ESTADOS UNIDOS - Todos os presos federais confinados em celas, enfermarias na luta contra vírus - (até 16)

MIAMI (Estados Unidos) - Fique em casa, na Flórida, para combater o coronavírus - (até 3 de Maio)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Apesar das autoridades brasileiras pedirem que população evite espaços públicos, partidário do presidente Jair Bolsonaro continuam esperando por ele na entrada da presidência - (até 31 de Dezembro)

Europa

ROMA (Itália) - Agência de Proteção Civil realiza balanço diário sobre o coronavírus na Itália - (até 12 de Abril)

ITÁLIA - Lockdown para combater coronavírus - (até 13 de Abril)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Vaticano realiza celebrações da Páscoa sem congregação - (até 12)

ESPANHA - Bloqueio e estado de alerta na Espanha para interromper a epidemia de coronavírus - (até 25 de Abril)

(*) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das finanças da zona do euro discutem resposta ao coronavírus - 11H00

FRANÇA - Bloqueio rigoroso em vigor em toda a França para combater o coronavírus - (até 15 de Abril)

REINO UNIDO - Confinamento para deter coronavírus - (até 13 de Abril)

ANCARA (Turquia) - Parlamento debate libertação de milhares de prisioneiros por ameaça de vírus -

RÚSSIA - Semana de folga para trabalhadores em tentativa de diminuir a disseminação de vírus - (até 30 de Abril)

WIESBADEN (Alemanha) - Dados da produção industrial alemã de fevereiro - 04H00

LONDRES (Reino Unido) - Downing Street faz balanço sobre coronavírus - (até 12 de Abril)

MOSCOU (Rússia) - Rússia fecha fronteiras para todos os cidadãos estrangeiros - (até 1 de Maio)

LONDRES (Reino Unido) - 'Unity Kitchen' fornece 900 refeições por dia para os sem-teto durante a crise do coronavírus com a ajuda de voluntários -

(+) BERLIM (Alemanha) - Robert Koch Institute para controle de doenças realiza briefing sobre emergência por coronavírus - 06H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Conferência de imprensa após reunião por videoconferência dos ministros europeus das Finanças - 16H00

(+) GENEBRA (Suíça) - Organização Internacional do Trabalho publica números atualizados sobre o impacto do COVID-19 no emprego - 10H00

MOSCOU (Rússia) - 90º aniversário da criação de campos de trabalho forçado gulag -

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros da UE da pesquisa e inovação realizam videoconferência -

(+) GENEBRA (Suíça) - Organização Mundial da Saúde publica novo relatório sobre o estado da enfermagem mundial -

Oriente Médio e África do Norte

SÍRIA - Violência no noroeste da Síria - (até 30 de Abril 2020)

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS - Todos os voos de passageiros e trânsito suspensos na luta contra o vírus - (até 8 de Abril)

(+) BEIRUTE (Líbano) - Nasrallah, chefe do Hezbollah, faz discurso na televisão - 15H30

Ásia-Pacífico

WUHAN (China) - Wuhan suspende bloqueio em vigor desde 23 de janeiro devido a pandemia de coronavírus - 14H00

África

RUANDA - Dia de recordação das vítimas do genocídio de Ruanda -

Varios

Europe - UE fecha fronteiras externas por 30 dias - (até 17 de Abril)

- Pandemia de coronavírus causa clima de ansiedade - (até 10 de Abril)

QUARTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Elliott Abrams, o representante especial dos EUA na Venezuela, fala sobre a crise - 12H00

Europa

PRAGA (República Tcheca) - 10º aniversário da assinatura de um novo tratado START entre os Estados Unidos e a Rússia -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco faz transmissão da audiência geral no site do Vaticano - 06H30

(+) GENEBRA (Suíça) - Organização Mundial do Comércio (OMC) divulga previsão anual de crescimento do comércio - 11H00

Oriente Médio e África do Norte

ISRAEL - Páscoa judaica - (até 16)

QUINTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflación - IPCA Mês Ref: 03/2020 - 10H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola Mês Ref: 03/2020 - 13H00

Europa

VIENA (Áustria) - Países da OPEP+ realizam videoconferência sobre impacto de vírus -

BAIKONUR (Cazaquistão) - Nave espacial da Soyuz decola, com dois cosmonautas e um astronauta a bordo -

SÃO PETERSBURGO (Rússia) - Começa julgamento do historiador acusado de assassinar e desmembrar parceira -

BERLIM (Alemanha) - Chanceler Merkel consulta os ministros responsáveis no "Gabinete da Corona" -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa celebra a Missa da Ceia do Senhor na Basílica de São Pedro, com transmissão ao vivo - 14H00

SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2020

Europa

LONDRES (Reino Unido) - 50 aniversário da ruptura dos Beatles -

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa preside celebração da Paixão do Senhor na Basílica de São Pedro, com transmissão ao vivo - 14H00

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco transmite a oração da Via Crucis - 17H00

Ásia-Pacífico

PYONGYANG (Coreia do Norte) - Assembleia Popular Suprema se reúne -

SÁBADO, 11 DE ABRIL DE 2020

Ásia-Pacífico

(+) WUHAN (China) - Três meses desde o anúncio da China da primeira nova morte por coronavírus -

DOMINGO, 12 DE ABRIL DE 2020

Mundo

(+) MUNDO - Domingo de Páscoa -

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa transmite missa de domingo de Páscoa na basílica de São Pedro, com a oração 'Urbi et Orbi' - 07H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) JERUSALÉM - Prazo para Benny Gantz formar um governo, a menos que o presidente conceda uma prorrogação de duas semanas -

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2020

Oriente Médio e África do Norte

(+) LÍBANO - 45 anos da guerra no Líbano -

(+) KUALA LUMPUR (Malásia) - Ex-banqueiro do Goldman Sachs, Ng Chong Hwa, será julgado por escândalo - (até 15)