Noruega considera que epidemia de coronavírus está 'sob controle' no país

A Noruega, que adotou um regime de semi-confinamento, conseguiu colocar sob controle a disseminação do novo coronavírus em seu território, estimou o governo nesta segunda-feira.

A taxa de reprodução da doença, ou seja, o número de pessoas infectadas por cada paciente, caiu abaixo de 1, para 0,7, contra 2,5 antes da adoção de medidas para combater a doença.

"Isso significa que controlamos a epidemia de coronavírus", disse o ministro da Saúde, Bent Høie, em entrevista coletiva.

Para impedir a propagação do vírus, o país nórdico impôs restrições de viagem, fechou certos lugares abertos ao público, como bares, academias e salões de beleza, e proibiu eventos esportivos e culturais.

Mas caminhadas ao ar livre, por exemplo, ainda são permitidas, e a maioria das lojas e empresas ainda está aberta.

O governo não levantará de imediato as medidas restritivas introduzidas em 12 de março, apresentadas como "as mais vigorosas e intrusivas que tivemos na Noruega em tempos de paz".

"Hoje, juntos, controlamos com sucesso a propagação do vírus e queremos manter esse controle no futuro", disse Høie.

A curva de novas hospitalizações mostrou sinais de achatamento no país nórdico nos últimos dias, reduzindo a necessidade de leitos em unidades de terapia intensiva.

De acordo com os dados mais recentes das autoridades, a Noruega registrou 5.755 casos e 59 mortes.

"Ainda há muito trabalho a fazer", disse a diretora do Instituto Norueguês de Saúde Pública, Camilla Stoltenberg.