2020 registrou um dos meses de março mais quentes

O mês passado foi um dos meses de março mais quentes já registrados, atrás do recorde de 2016, informou nesta segunda-feira o serviço europeu Copernicus sobre mudanças climáticas.

"As temperaturas globais foram semelhantes às de 2017 e 2019, ou seja, o segundo e o terceiro mês de março mais quentes", apontou Copernicus em comunicado.

Na Europa, embora as temperaturas tenham se aproximado das médias registradas entre 1981 e 2010 no oeste, foram "muito mais altas ao redor do Mar Báltico e no leste".

Também estiveram acima da média em "grande parte da Rússia e em muitas regiões da Ásia, no leste e oeste dos Estados Unidos, no México, no sul da América do Sul, na América Central e no oeste da Austrália", de acordo com Copernicus.

Em contrapartida, fez mais frio em regiões como o norte e oeste do Canadá, Groenlândia e no leste da Antártica.