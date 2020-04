As principais Bolsas da Europa iniciaram a segunda-feira com altas de entre 2,5% e 4%, estimuladas porque os países mais afetados do mundo pela pandemia do novo coronavírus registram uma queda no número de mortes.

Nos primeiros minutos das operações, Londres avançava 2,5%, Frankfurt 3,9% e Paris 3,4%. Milão ganhava 3,3% e Madri 3%.