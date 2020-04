Paquistão decreta quarentena para 20.000 fiéis

As autoridades do Paquistão colocaram 20 mil fiéis em quarentena e continuam procurando milhares de pessoas que participaram de uma concentração islâmica em Lahore em março, apesar da pandemia de coronavírus - informou o governo neste domingo (5).

As autoridades paquistanesas querem fazer testes, ou confinar em quarentena, quem participou do ato organizado pelo movimento islâmico Tablighi Jamaat, de 10 a 12 de março, em meio ao temor de que estejam propagando a COVID-19 no país e no exterior.

Mais de 100.000 pessoas participaram do evento, algumas delas procedentes de China, Indonésia, Nigéria, ou Afeganistão, segundo os organizadores, que ignoraram o pedido de cancelamento feito pelo governo por causa da pandemia.

Até agora, foram postos em quarentena 5.300 pregadores islâmicos na província de Jiber Pajtunjwa (noroeste; 7.000, em Lahore (centro); 8.000, em Sindh (sul); e dezenas deles no Baluchistão (sudoeste), relatou o governo.

Pelo menos 154 fiéis que assistiram à cerimônia deram positivo para coronavírus, e dois deles morreram, informaram as autoridades à AFP.

Por enquanto, o balanço oficial é de ao menos 45 mortos no Paquistão. O governo fez poucos testes até o momento, o que leva a crer que este número possa ser muito mais alto.