Espanha tem 3º dia de redução de novos óbitos

A Espanha continua reduzindo o número de mortes e de novas pessoas infectadas pelo terceiro dia consecutivo, informou o Ministério da Saúde neste domingo. Desde ontem, foram 6.023 novos casos confirmados, que elevaram o total de infectados a 130.759. A quantidade de novos óbitos também caiu, para 674, atingindo um total nacional de 12.418. Essa é a primeira vez na semana que o número de novas mortes diárias é menor que 800. O país é o segundo maior do mundo em número de contaminados, atrás apenas dos Estados Unidos.



Ontem, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, fez um pronunciamento na televisão e afirmou que o país estava perto de começar a "achatar a curva" dos casos de covid-19. Na ocasião, ele anunciou também que pediria a autorização do Congresso para prorrogar, pela segunda vez, o período de estado de emergência até 25 de abril. Em relação à economia, Sánchez disse que conta com a ajuda da União Europeia para "assegurar a liquidez" do país e das outras nações do continente.