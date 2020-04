Cantora Marianne Faithfull é hospitalizada após contrair coronavírus

A cantora britânica Marianne Faithfull, um ícone dos anos 1960, foi hospitalizada após testar positivo para o novo coronavírus, informou neste sábado (4) sua agência de relações públicas.

"O representante de Marianne Faithfull (...) confirmou que ela estava sendo tratada pela COVID-19 em um hospital de Londres", tuitou Republic Media, uma agência especializada na indústria musical.

"Sua condição é estável e responde bem ao tratamento. Desejamos que se recupere logo e completamente", acrescentou.

A artista americana Penny Arcade, amiga da cantora britânica de 73 anos, escreveu em sua conta de Facebook que Marianne Faithfull foi ao hospital nesta terça-feira porque começou a ter tosse estando confinada.

"Ela superou e sobreviveu a tantas coisas em sua vida, inclusive a de ser Marianne Faithfull, que se um vírus a leva seria uma tragédia", escreveu a americana, cujo nome de registro é Susana Ventura.

Marianne Faithfull foi um dos ícones dos anos 1960. Saboreou a fama com apenas 17 anos graças à canção "As Tears Go By", escrita por Mick Jagger e Keith Richards, dos Rolling Stones.

Além de ser cantante e compositora, também foi atriz ao longo de suas cinco décadas, mas teve que lidar com sua dependência química e com problemas de saúde.