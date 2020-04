Morre no Reino Unido menino de cinco anos infectado com coronavírus

Um garoto de cinco anos se tornou o paciente mais novo a morrer nos hospitais britânicos, após dar positivo para a COVID-19 - informaram as autoridades de saúde locais, neste sábado (4).

"A família do paciente de cinco anos pediu que não seja divulgada informação", declarou o serviço de saúde pública, NHS. Até agora, o mais jovem a falecer no país havia sido um adolescente de 13 anos.

Sem dar detalhes, o número dois do governo de Boris Johnson, Michael Gove, afirmou que o menino tinha problemas de saúde prévios.

Embora a maioria das vítimas fatais do novo coronavírus seja composta por pessoas acima de 60 anos, já foram registradas no mundo mortes de vários adolescentes e crianças. Em geral, esses grupos parecem sofrer menos com os sintomas da doença.

Um bebê de seis semanas faleceu no estado americano de Connecticut na última quarta-feira, após a morte, poucos dias antes, de outro de nove meses em Chicago.