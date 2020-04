Pequenas empresas americanas pedem US$ 5,4 bilhões em empréstimos de emergência

Pequenas e médias empresas americanas solicitaram mais de 5,4 bilhões de dólares em empréstimos nesta sexta-feira, primeiro dia em que estiveram disponíveis estes fundos proporcionados pelo plano para paliar a crise do novo coronavírus, informou o governo.

Jovita Carranza, chefe de pequenas empresas do governo Trump, publicou no Twitter que 17.503 empréstimos foram solicitados por empresas ontem, por um total de mais de 5,4 bilhões de dólares, em mais de 1,1 mil bancos locais.

As empresas puderam começar a pedir dinheiro ontem, o que deverá permitir que paguem os salário de seus funcionários. Estes empréstimos, aos quais serão destinados até 350 bilhões de dólares, fazem parte das medidas do pacote de estímulo de 2,2 trilhões de dólares aprovado pelo Congresso e ratificado por Donald Trump em 27 de março.

"Se nos faltar dinheiro, voltaremos ao Congresso para obter mais liquidez para as pequenas empresas", disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, na noite de ontem, no canal Fox Business.

A maioria dos pedidos foram feitos em bancos locais. Os maiores relataram dificuldades com os procedimentos administrativos.

Os primeiros efeitos da crise do novo coronavírus foram sentidos em março na economia americana, que eliminou 701 mil empregos, elevando o desemprego para 4,4%, segundo o Departamento do Trabalho.