Fitch reduz nota da Pemex

A agência de classificação de risco Fitch reduziu nesta sexta-feira de BB+ para BB, com perspectiva negativa, a nota da petroleira mexicana Pemex, no momento em que caem os preços do petróleo e cresce a dívida do grupo.

"A redução reflete a contínua deterioração do perfil de crédito da companhia diante da recessão na indústria global de petróleo e gás", destaca a Fitch em seu comunicado.

A elevada carga de impostos, seu grande endividamento e altos custos, e a forte necessidade de investimentos limitam a capacidade da Pemex de navegar neste complicado panorama, destaca a agência.

A Fitch explicou que a perspectiva negativa reflete a vulnerabilidade financeira da Pemex em meio à queda dos preços do petróleo e sua necessidade de maior apoio governamental.

Em 2019, a Pemex - que carrega uma pesada dívida de mais de 100 bilhões de dólares - teve um prejuízo de 18,333 bilhões de dólares, um aumento de 92% em relação a 2018.

O governo de esquerda do presidente Andrés Manuel López Obrador já injetou cerca de 10 bilhões de dólares para tratar de aliviar as finanças da Pemex, considerada um baluarte da soberania nacional.