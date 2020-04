Trump reforça necessidade de isolamento: 'Fiquem em casa'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou nesta sexta-feira, 3, que é necessário manter a política de isolamento social, para evitar a disseminação do novo coronavírus. Além disso, Trump informou, durante entrevista coletiva, que o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) do país divulgou nova diretriz sobre uso de máscaras, incentivando o uso delas no quadro atual.



Trump afirmou que as pessoas que tiverem de sair de casa podem usar uma máscara ou mesmo algo improvisado, como um pano a ser posteriormente lavado. Segundo ele, porém, isso não substitui a necessidade de distanciamento pessoal. "Fiquem em casa, isso acabará, não demorará muito", previu. O presidente comentou que a questão da máscara é uma recomendação não obrigatória do CDC e ele mesmo afirmou que não pretende usar máscara. Ele disse que a prioridade é garantir que os profissionais de saúde tenham acesso a esse equipamento e afirmou que orientou que se vete a exportação dos modelos N95, para garantir seu abastecimento pelo país.



O líder americano também comentou sobre a situação no Estado de Nova York, que "parece ser o foco principal agora" da doença no país. "Não pouparemos recursos para ajudar Nova York", prometeu, citando o envio de respiradores e outros materiais às regiões mais afetadas. Ele também elogiou o trabalho dos governadores na luta contra a doença.



Trump mencionou os estudos em andamento na busca de um medicamento contra o coronavírus. Segundo ele, a hidroxicloroquina "parece ter bons resultados". Ele prometeu continuar a informar sobre os desdobramentos dessas pesquisas. Na opinião de Trump, caso o medicamento se prove de fato eficaz, isso teria um grande impacto. "Vamos ver o que acontece", comentou.



O vice-presidente americano, Mike Pence, estava na coletiva. Pence disse que os casos de coronavírus nos EUA "seguem em ritmo constante, mas baixo", contudo também enfatizou a necessidade de que a população americana adote medidas para reduzir sua transmissão.