Segundo passageiro com sintomas de COVID-19 deixa transatlântico no Uruguai

O governo uruguaio permitiu nesta sexta-feira que um segundo passageiro do transatlântico australiano Greg Mortimer com sintomas de COVID-19 desembarcasse para receber atendimento médico, enquanto mais de 200 pessoas seguiam bloqueadas a bordo.

"De acordo com a tradição de assistência humanitária em nosso país, o MSP desembarcou um paciente do navio Greg Mortimer, ancorado em nossas águas, que exigia atenção médica especializada", informou o Ministério da Saúde Pública do Uruguai (MSP) em seu perfil oficial no Twitter.

A mulher, uma australiana de 75 anos com pneumonia grave, será transferida para um hospital particular em Montevidéu, disse à AFP Diego Perona, chefe de Relações Públicas da Marinha, que realizou a evacuação.

Na terça-feira, um australiano de 69 anos desembarcou com os mesmos sintomas e testou positivo para o novo coronavírus.

O navio, com bandeira das Bahamas está ancorado a cerca de 20 km do porto de Montevidéu há uma semana. Vindo de Usuahia, na Argentina, seu destino final seria o porto de Las Palmas, nas Ilhas Canárias.

Os 132 passageiros e 85 tripulantes a bordo, a maioria australianos e ingleses, ficaram bloqueados depois que o MSP e o Ministério das Relações Exteriores negaram permissão para desembarque. Segundo relatos, uma dezena mostra sintomas compatíveis com o coronavírus, como tosse e febre, mas sem complicações.

O chanceler do Uruguai, Ernesto Talvi, informou hoje que só irão desembarcar do navio aqueles que correrem risco de vida. "É uma decisão que foi tomada para garantir as medidas sanitárias. Esta operação já começou, com 216 testes. Aqueles que derem positivo serão isolados dentro do navio", afirmou, assinalando que a embarcação será transformada em "navio-hospital".

Segundo o ministro, a única forma de os passageiros desembarcarem é ter um avião aguardando para retirá-los do país. Talvi informou que está sendo negociado com o governo da Austrália um voo para realizar esta repatriação.