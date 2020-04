Segundo passageiro com sintomas de COVID-19 deixa navio atracado no Uruguai

O governo uruguaio permitiu que um segundo passageiro do navio australiano Greg Mortimer, com sintomas de COVID-19, desembarcasse nesta sexta-feira (3) para receber atendimento médico, enquanto mais de 200 pessoas seguiam bloqueadas a bordo.

"De acordo com a tradição de assistência humanitária em nosso país, o MSP desembarcou um paciente do navio Greg Mortimer, ancorado em nossas águas, que exigia atenção médica especializada", informou o Ministério da Saúde Pública do Uruguai (MSP) em seu perfil oficial no Twitter.

A mulher, uma australiana de 75 anos com pneumonia grave, será transferida para um hospital particular em Montevidéu, disse à AFP Diego Perona, chefe de Relações Públicas da Marinha, que realizou a evacuação.

Na terça-feira, um australiano de 69 anos de idade desceu com os mesmos sintomas e testou positivo para o coronavírus, de acordo com a operadora Aurora Expeditions. Consultado pela AFP, o MSP não confirmou a informação.

O navio com bandeira das Bahamas está ancorado a cerca de 20 km do porto de Montevidéu há uma semana. Vindo de Usuahia, na Argentina, seu destino final seria o porto de Las Palmas, nas Ilhas Canárias.

Os 132 passageiros e 85 tripulantes a bordo, a maioria australianos e ingleses, ficaram bloqueados depois que o MSP e o Ministério das Relações Exteriores negaram permissão para desembarque. Segundo relatos, uma dezena mostra sintomas compatíveis com o coronavírus, como tosse e febre, mas sem complicações.

"Há uma decisão de que ninguém deve sair", disse o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Talvi, ao jornal local El País na quinta-feira, ao mesmo tempo em que esclareceu que seria prestado atendimento médico àqueles que precisassem, financiado pelo seguro particular dos passageiros.

O MSP disse à AFP nesta sexta-feira que um médico embarcaria para verificar a saúde dos passageiros.

Além disso, "quatro técnicos de um laboratório químico devem entrar no navio para realizar testes de coronavírus", disse Perona.