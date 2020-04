Comunicado do Business Wire :BitHull S.A.

BitHull S.A. (www.BitHull.com) tem o prazer de anunciar o lançamento de seus dois novos mineradores de criptografia BH Miner e BH Miners Box. Estes mineradores foram construídos com base na tecnologia de mineração Programmable Gate Array ou FPGA em campo, a mais recente inovação em mineração de criptografia. A mineração de FPGA utiliza a nova geração de chips FPGA capazes de fornecer alta taxa de hash com baixo consumo de energia. Devido às suas excelentes características, a mineração em FPGA deverá superar a mineração em ASIC muito em breve.

BH Miner e BH Miners Box são mineradores de algoritmos múltiplos capazes de minerar bitcoin, litecoin, ethereum e monero. BH Miners Box é uma caixa que combina 6 unidades de BH Miner conectadas entre si. A seguir estão citadas as principais características dos dois mineradores.

Taxas de Hash da BH Miner: Bitcoin: 360 TH/s, Litecoin: 60 GH/s, Ethereum: 15 GH/s e Monero: 3 MH/s

BH Miners Box: Bitcoin: 2160 TH/s, Litecoin: 360 GH/s, Ethereum: 90 GH/s e Monero: 18 MH/s

Consumo de energia: 550 W e 550 W x 6 para BH Miner e BH Miners Box, respectivamente

O excelente design dos mineradores da BH é ideal para uso doméstico ou em qualquer outro local com baixa umidade. Comparados ao ASIC, os chips FPGA requerem relativamente menos energia para operar e geram uma maior potência de taxa de hash, tornando os mineradores da BH uma opção mais barata e mais rentável.

"Se você estiver buscando uma oportunidade de investimento infalível enquanto permanece em casa em quarentena devido ao COVID 19, leve para casa nossos novos mineradores hoje. Impulsionados pela revolucionária tecnologia FPGA, estes mineradores são silenciosos, simples de usar e projetados para gerar rápidos retornos ao investimento", disse Matias Milet, Vice-Presidente da BitHull S.A.

Para mais detalhes, acesse https://www.bithull.com/

Sobre a BitHull: BitHull S.A. é uma empresa de tecnologia dedicada ao desenvolvimento de hardware de última geração para mineração de criptomoedas. A empresa é administrada por uma equipe de especialistas com histórico de fornecimento de componentes de tecnologia de classe internacional, como chips FPGA, a vários pesos pesados da indústria.

Matias Milet media@bithull.com +4565742479

