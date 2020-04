Fed/Bostic: temos que paralisar tudo para conter pandemia de coronavírus

O presidente da distrital de Atlanta do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Raphael Bostic, disse nesta sexta-feira que é necessário "paralisar tudo" nos Estados Unidos para conter a pandemia de coronavírus.



Em entrevista à CNN, o dirigente também afirmou que a autoridade monetária está usando todas as medidas que foram adotadas na Grande Recessão, em 2008 e 2009, e está disposta a fazer mais. "Fazer tudo o que for necessário é a frase certa", declarou.



Bostic ressaltou, ainda, que as pequenas e médias empresas operam com pouca margem e, por isso, precisam de ajuda das autoridades. Segundo o dirigente, o Fed continua em contato com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, para saber o "quais são as preocupações".