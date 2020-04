UE suprime barreiras para importação de material médico

A Comissão Europeia anunciou, nesta sexta-feira (3), a suspensão temporária da cobrança de tarifas e de IVA sobre as importações de material médico para apoiar a luta contra a pandemia do novo coronavírus.

"Hospitais, médicos e enfermeiras precisam de equipamento médico de qualidade e isso deve continuar sendo acessível", defendeu a titular da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nas redes sociais.

Adotada a pedido dos 27 países do bloco e do Reino Unido, a medida ficará em vigor por um período de seis meses, podendo ser prorrogada, com entrada em vigor retroativa a 30 de janeiro.

A medida será aplicada a material médico como máscaras, equipamentos de proteção, kits de diagnóstico, ou respiradores, afirmou a Comissão.

Na Europa, já são quase 40.000 óbitos registrados pela pandemia.

"Para dar um exemplo, na Itália, cobra-se uma tarifa alfandegária de 12% e um IVA de 22% sobre algumas máscaras, ou roupas de proteção que importamos de países como a China", apontou Von der Leyen.