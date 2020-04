Rainha Elizabeth II fará pronunciamento domingo sobre pandemia

A rainha Elizabeth II se dirigirá aos habitantes do Reino Unido e dos países da Commonwealth no domingo, às 19h GMT (16h, horário de Brasília), em um discurso transmitido por televisão e dedicado ao novo coronavírus - anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (3).

"Sua majestade, a rainha, gravou uma intervenção especial para o Reino Unido e a Commonwealth ligada à epidemia de coronavírus", do castelo de Windsor, informa o comunicado, no momento em que o balanço total de mortos no Reino Unido passa de 3.500.

Será a quarta intervenção extraordinária da rainha em 68 anos de reinado.