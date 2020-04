Restrições de movimento começam a frear a expansão do vírus na Alemanha

As restrições de movimento impostas na Alemanha começam a surtir efeito e a propagação do novo coronavírus perde velocidade, afirmou nesta sexta-feira o presidente do instituto Robert Koch para o controle da pandemia.

"Vemos como a propagação do vírus desacelera (...) Estamos vendo que funciona", disse Lothar Wieler em uma entrevista coletiva durante a qual pediu que as normas de confinamento e distância entre pessoas continuem sendo respeitadas.

Wieler explicou que cada pessoa contaminada pelo vírus está agora infectando apenas uma em média, contra sete anteriormente.

"Se o número é inferior a um, isto significa que a epidemia reduzindo o ritmo. Este e o nosso objetivo", disse.

"Sabemos que conseguimos baixar este número com as medidas e esperamos reduzi-lo ainda mais", completou.

Wieler, no entanto, pediu à população que continue cumprindo as restrições do governo, que incluem a proibição de reuniões com mais de duas pessoas e exigem uma distância entre indivíduos de pelo menos 1,5 metro.

De acordo com dados do instituto divulgados nesta sexta-feira, a Alemanha tem mais de 79.000 casos de coronavírus.

O país registra 1.017 mortes, mas Wieler admitiu que o número real pode ser maior. "Não é possível examinar todo mundo", disse.