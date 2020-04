As restrições de movimento impostas na Alemanha começam a surtir efeito e a propagação do novo coronavírus perde velocidade, afirmou nesta sexta-feira o presidente do instituto Robert Koch para o controle da pandemia.

"Vemos como a propagação do vírus desacelera (...) Estamos vendo que funciona", disse Lothar Wieler em uma entrevista coletiva durante a qual pediu que as normas de confinamento e distância entre pessoas continuem sendo respeitadas.