Comunicado do Business Wire :VDX.tv

VDX.tv, uma empresa global de tecnologia de publicidade que transforma a maneira como as marcas se conectam com os públicos relevantes, lançou hoje uma iniciativa de Anúncio de Serviço Público (PSA) de vídeo digital para ajudar na conscientização sobre o COVID-19 e auxiliar melhor as comunidades globais a lidar com a propagação do vírus. A campanha possibilitará que empresas, marcas, editores, profissionais de marketing e celebridades trabalhem em conjunto para ajudar a combater esta disseminação.

A iniciativa reconhece que esse vírus tem e continua a impactar comunidades globalmente. Os anúncios em vídeo da VDX.tv serão traduzidos para vários idiomas para alcançar pessoas em todas as regiões. Além disso, a VDX.tv usará todos os recursos de sua plataforma para personalizar mensagens em cada cidade e fornecer as informações mais relevantes.

"Durante esta situação sem precedentes, estamos determinados a agir e ajudar a fazer o que fazemos de melhor: estabelecer uma conexão com o público através de mensagens e formatos de vídeo atraentes", disse Dilip DaSilva, CEO, VDX.tv. "O vídeo é o melhor formato para as marcas se comunicarem com consumidores relevantes e o formato mais eficaz para informar pessoas no mundo inteiro sobre como combater e lidar com o impacto que este vírus pode ter em suas famílias e comunidades."

O formato VDX.tv, que significa "Video Driven Experience" (Experiência motivada por vídeo), começa com o vídeo, mas permite ao consumidor interagir com o anúncio e explorar informações adicionais. Isso pode ser personalizado com base na localização. Por exemplo, o anúncio pode fornecer os centros de triagem ou teste mais próximos. Também poderá fornecer links para recursos locais da Organização Mundial de Saúde (OMS) e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

"Estamos a procura de outras empresas, marcas, agências, editores e porta-vozes para se unirem a este projeto. Para disseminar a mensagem o mais amplamente possível, precisamos de contribuições de inventários ou fundos para apoiar a compra de inventário pago, e porta-vozes de cada país para gravar vídeos para ajudar a divulgar a mensagem", disse DaSilva. "Eu, pessoalmente, estou fazendo uma doação de US$ 100 mil para iniciar esta campanha. Nossa empresa doará todos os recursos em uma base pro bono. Temos aproximadamente 500 funcionários e a maioria ajudará nessa iniciativa."

Para saber mais e ajudar com esta iniciativa, visite covid-19.vdx.tv.

Sobre a VDX.tv

A VDX.tv é uma empresa global de tecnologia de publicidade que transforma a maneira como as marcas se conectam com o público relevante no cenário atual de vídeo convergente. Criamos experiências com base em vídeo que integram as mensagens digitais e de TV de uma marca e capacitam os profissionais de marketing a cativar os espectadores, forçar ações e converter a conscientização em resposta. Conectamos os pontos entre pessoas, dispositivos e residências para proporcionar uma experiência de marca mais consistente, relevante e significativa em TVs e dispositivos pessoais conectados. Nossa abordagem multidimensional para a segmentação doméstica oferece visibilidade em toda a jornada do consumidor, permitindo que as marcas ampliem sua mensagem e transformem os consumidores em clientes.

VDX.tv é uma divisão da Exponential Interactive, Inc. Saiba mais em www.vdx.tv.

