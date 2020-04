Testes sorológicos podem ser o caminho para o fim do confinamento

Enfermeiro introduz um longo cotonete em cada narina da moradora de Alexandria, na Itália, para fazer o teste rápido (foto: Miguel Medina/AFP)







A ciência está trabalhando arduamente para ajustar os testes sorológicos que permitirão saber quem contraiu o coronavírus e quem é imunizado a priori, uma questão-chave quando se trata de acabar com o confinamento. "Essa sorologia é esperada por todos nós no mundo todo", disse o ministro da Saúde da França, Olivier Véran.





"Toda a pesquisa global está focada nesses novos testes”, acrescentou Véran, que estimou o tempo de espera em "alguns dias ou, no máximo, algumas semanas". Por enquanto, existem testes genéticos chamados RT-PCR, que permitem saber se um paciente está infectado com a COVID-19 no momento em que é realizado. Já os testes sorológicos permitem saber se o indivíduo esteve em algum momento em contato com o vírus. Para isso, "detectam-se os anticorpos, ou seja, a resposta que o sistema imunológico forneceu", explica o médico Andrew Preston, da Universidade Inglesa de Bath.





Quando esses testes estiverem prontos, poderão ser feitos de forma generalizada em qualquer laboratório médico. Dessa forma, serão muito úteis para determinar quem poderá sair do confinamento atualmente aplicado em muitos países para interromper a pandemia. "A questão central é como garantir a segurança de todos para o retorno ao trabalho", disse o médico François Blanchecotte, presidente do sindicato francês de laboratórios de análises.





Na Itália, o presidente da região de Veneza, Luca Zaia, propôs dar uma "permissão de trabalho" para aqueles que obtiverem resultados positivos, garantindo que sejam imunes e não sejam contagiosos. Na Alemanha, também está sendo estudado um certificado para pessoas imunizadas, de acordo com Gérard Krause, do Centro Helmholtz de Pesquisa de Doenças Infecciosas, citado pela Der Spiegel.





LIMITES

Os testes sorológicos também têm vários limites. "Se usados muito cedo, antes da produção de anticorpos, o paciente ainda pode ser portador do vírus e contagioso", alerta Michael Skinner, do Imperial College London. Por esse motivo, especialistas como Maurizio Sanguinetti, infectologista da Fundação Gemelli, em Roma, defendem o uso de ambas as técnicas, RT-PCR e sorologia.





Outro problema com esses testes é a falta de certeza sobre a imunidade adquirida. "Não podemos ter 100% de certeza de que, se um teste detectar os anticorpos, isso significa que a pessoa está imunizada", segundo Preston, embora esse seja o caso da "grande maioria das doenças infecciosas". Por outro lado, esses testes oferecerão "uma imagem muito mais precisa da escala da pandemia", segundo a OMS.





EM DRIVE-IN

A cidade de Alexandria, no Noroeste da Itália, decidiu fazer testes drive-in, que permitem a detecção rápida de pessoas positivas para o coronavírus, mobilizando um mínimo de recursos. No modelo testado com sucesso na Coreia do Sul, esta cidade de 94 mil habitantes, da região do Piemonte, testa pessoas diretamente em seus carros.





Uma tenda verde foi instalada na beira de uma rua do Centro da cidade, e dois enfermeiros totalmente cobertos com seus trajes de proteção se revezam com os motoristas que esperam na fila. Quando chega sua vez, o motorista abaixa o vidro e um dos enfermeiros introduz um longo cotonete em cada narina, bem fundo. “Não se mexa e tudo ficará bem", diz o profissional da saúde. Uma pequena careta de desconforto, um sorriso e acabou. "Você terá os resultados em alguns dias", informa o profissional, no fim do procedimento.