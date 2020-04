S&P confirma nota AA+ dos EUA com perspectiva estável

A agência de avaliação de risco Standard & Poor's confirmou nesta quinta-feira a nota AA+ para a dívida a longo prazo dos Estados Unidos, apesar do endividamento do país com o plano de ajuda de 2,2 trilhões de dólares diante da pandemia do novo coronavírus.

A Standard & Poor's destaca que não prevê modificar a nota e que a avaliação do país é estável.

"A classificação da dívida soberana dos Estados Unidos reflete uma economia resistente e diversificada, uma política monetária generosa e flexível, e o status único do emissor da principal moeda de reserva do mundo", declara a agência.

A Fitch já havia confirmado, na semana passada, a classificação do Estados Unidos, alegando os mesmos motivos.

Mas a S&P; destacou que as classificações estão afetadas pelos "altos déficits da dívida e do orçamento federal, os quais provavelmente se deteriorarão após o impacto econômico" causado pela pandemia.

De todas as formas, S&P; vê uma ligeira melhora nestes dois aspectos "nos próximos três anos".

A perspectiva estável surge pela opinião de que o plano de estímulo "sem precedentes" aprovado pelos Estados Unidos limitará a redução do crescimento e preparará o terreno para "a recuperação em 2021".

O plano prevê 2,2 trilhões de dólares em ajuda sob diversas formas, com a intenção de sustentar as empresas até o fim da pandemia e seu impacto sobre a economia.