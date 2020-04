Assembleia Geral da ONU pede 'cooperação' para combater coronavírus

A Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quinta-feira (2) uma resolução que pede "cooperação internacional" e "multilateralismo" para combater a COVID-19, o primeiro texto das Nações Unidas desde o início da pandemia.

O documento, ao qual a Rússia tentou se opor sem sucesso com um projeto apoiado por outros quatro países, também destaca "a necessidade de respeitar plenamente os direitos humanos" e denuncia "todas as formas de discriminação, racismo e xenofobia na resposta à pandemia".

Os cinco países que não aderiram a este compromisso de assistência foram Rússia, República Centro-africana, Cuba, Nicarágua e Venezuela.

Estes países apoiaram uma declaração proposta por Moscou, que queria competir com a resolução adotada, na qual também se falava em cooperação, mas que incluía uma solicitação implícita de uma suspensão geral das sanções internacionais.

Atingida por tais medidas devido ao seu conflito com a Ucrânia, a Rússia considera que são um freio para a pandemia.

A União Europeia, o Reino Unido e a Ucrânia, entre outros, intervieram nesta quinta para bloquear a adoção desta declaração que também seria adotada por consenso, segundo os diplomatas.

Diferentemente do Conselho de Segurança da ONU, as resoluções aprovadas pela Assembleia Geral não são vinculantes, mas têm alto valor político, dependendo do número de países que as aprovem durante uma votação ou que as apoiem durante a adoção por consenso.

Até o momento, o Conselho de Segurança ainda não acordou a adoção de um texto apesar de várias tentativas, pois continuam os vetos e bloqueios, confrontando Estados Unidos e China em particular sobre a origem do vírus que Washington quer ressaltar.

Nesta quinta, superou-se oficialmente a cifra de um milhão de casos de coronavírus no mundo, estendido a 188 países e totalizando 51.718 falecimentos.