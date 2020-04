OPAS pede US$ 95 milhões a doadores para enfrentar pandemia de COVID-19

A Organização Panamericana da Saúde (OPAS) fez um convite nesta quinta-feira (2) aos doadores internacionais para arrecadar US$ 95 milhões para ajudar os países da América Latina e o Caribe a enfrentar a pandemia da COVID-19.

A OPAS, escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS), disse em um comunicado que os fundos pedidos a instituições filantrópicas e empresas serão destinados à estratégia da organização para responder à crise da saúde na região.

Indicou que os recursos solicitados, que superam os US$ 94,8 milhões, servirão para apoiar o planejamento da OPAS até setembro, mas "é provável que as necessidades aumentem" à medida que a pandemia evolua.

"A propagação da COVID-19 na região está acelerando e devemos intensificar as ações para contê-la", disse a diretora da OPAS, Carissa Etienne, ao destacar a necessidade de um maior investimento para proteger os mais vulneráveis, entre eles os trabalhadores da saúde.

Em uma coletiva de imprensa na última terça, Etienne defendeu as medidas de distanciamento social - que têm custos para economias frágeis como as latino-americanas - já que permitem conter a propagação do vírus e evitar um colapso dos sistemas de saúde.

O novo coronavírus, registrado pela primeira vez em dezembro do último ano na China, apareceu na América Latina em 26 de fevereiro, quando o Brasil confirmou uma pessoa infectada.

Até 1º de abril, 51 países e territórios das Américas registraram 216.912 casos confirmados e 4.565 mortes pela COVID-19, disse a OPAS, que ressaltou que os casos multiplicaram por 10 nos últimos 10 dias.

Os Estados Unidos são o país com a maior quantidade de contágios no mundo, e por 86% dos casos no continente, apontou.

A OPAS disse que sua estratégia de resposta à pandemia na região tem cinco linhas de ação prioritária: detectar os casos mais cedo, garantir um diagnóstico oportuno, prevenir e controlar os contágios nos serviços de saúde, otimizar a atenção dos casos, e informar a população para que se proteja.

Criada em 1902, a OPAS é uma agência do sistema interamericano e é financiada por contribuições dos Estados membros.