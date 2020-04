O cruzeiro "Zaandam", que transporta quatro falecidos e dezenas de pacientes com coronavírus, foi autorizado a atracar e chegou nesta quinta-feira (2), juntamente com seu navio assistente, o "Rotterdam", em Fort Lauderdale, na Flórida, depois que vários países sul-americanos barraram-lhes o acesso.

Um outro navio com 12 casos de coronavírus a bordo também está a caminho de Fort Lauderdale, segundo informações divulgadas nesta quinta.

"O 'Zaandam' e o 'Rotterdam' acabam de receber autorização para que ambos os barcos sigam para o Porto Everglades", disse o capitão Bas Van Dreumel pelo megafone do segundo navio, de acordo com uma gravação enviada à AFP por um dos passageiros a bordo.

À tarde, os barcos já eram visíveis do porto de Fort Lauderdale, 50 km ao norte de Miami.

Rick De Pinho, um advogado de 53 anos a bordo do "Rotterdam", que gravou o anúncio do capitão, soava exultante após sua travessia de quase um mês.

"Agora vamos sentir falta do barco", brincou em conversa por telefone da cabine onde estava confinado.

Depois, enquanto o desembarque acontecia, De Pinho percebeu que ele e sua esposa Wendy, de 49 anos, levarão provavelmente dois dias até chegar a Nova Jersey.

O prefeito de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, confirmou no Twitter que as autoridades locais e federais tinham chegado a um acordo para permitir o seu desembarque no porto.

"A Guarda Costeira, o Departamento de Segurança Interior, autoridades da Saúde e do condado de Broward - ao qual pertence Fort Lauderdale - tomaram a decisão de permitir que os cruzeiros Zaandam e Rotterdam atraquem", disse no Twitter.

O "Zaandam", onde inicialmente o casal viajava, tentava atracar desde o último 14 de março para que seus passageiros voltassem para suas casas. No entanto, o Chile e os demais países sul-americanos de sua travessia pelo Pacífico não o permitiram atracar.

- Ônibus desinfetados -

Quatro pessoas morreram a bordo do "Zaandam" por razões ainda não detalhadas. O barco transporta ainda 233 pessoas com sintomas de gripe. Das 11 pessoas que foram testadas, nove tiveram resultado positivo ao coronavírus.

O cruzeiro viaja junto ao navio assistente, "Rotterdam", pelo Pacífico, antes de cruzar o Canal do Panamá no último final de semana. Não há passageiros doentes no segundo navio, segundo a empresa.

Os barcos somam agora 1.243 passageiros e 1.247 tripulantes.

o plano do desembarque propõe que 1.200 passageiros que não estão doentes sejam enviados para suas casas em voos charter. Serão "transportados em ônibus desinfetados, com contato pessoal limitado e usando máscaras", informou a Holland America em um comunicado divulgado na última quarta-feira.

Cerca de 45 pessoas com sintomas leves permanecerão a bordo em isolamento até que melhorem.

No entanto, os passageiros que estão "criticamente doentes" serão levados ao centro médico Broward Health, informou à AFP a porta-voz do hospital, Jennifer Smith.