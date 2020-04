Casos oficialmente detectados de COVID-19 passam de um milhão no mundo

A cifra simbólica do milhão de afetados pelo novo coronavírus no mundo foi superada nesta quinta-feira (2) às 19h GMT (16h de Brasília), segundo contagem realizada pela AFP a partir de fontes oficiais.

Ao menos 1.000.036 casos de infecção, com 51.718 óbitos, foram detectados em 188 países e territórios, em particular nos Estados Unidos (234.462 casos, com 5.607 mortos), onde a pandemia avança com rapidez.

A Itália (115.242 casos) é o país mais duramente castigado pelas mortes, com 13.915 falecidos.

Na Espanha, há 110.238 casos e 10.003 mortos, e na China, onde a pandemia surgiu, 81.589 casos e 3.318 mortos.

O número de casos diagnosticados só reflete, no entanto, uma fração do número real de contágios, já que muitos países só detectam os casos graves.