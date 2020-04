Comunicado do Business Wire :Sermo

Confusão generalizada, relatórios conflitantes, testes inconsistentes e uso indevido de medicamentos existentes e experimentais resultaram em nenhuma fonte única de informação das linhas de frente. Para criar uma base de conhecimentos centralizada e dinâmica, a Sermo, a maior empresa global de pesquisas em cuidados de saúde e plataforma social para médicos, tirou proveito dos seus recursos para publicar resultados de um estudo sobre o COVID-19 com mais de 6.200 médicos em 30 países. O estudo foi concluído em três dias. Os dados abrangem as opções atuais de tratamento e profilaxia, o momento até o pico do surto, as escolhas éticas, a eficácia das respostas do governo e muito mais. Várias ondas de estudo, incluindo uma investigação mais detalhada para os tratamentos, serão realizadas nas próximas semanas. Para visualizar os resultados e países, acesse sermo.com.

Principais descobertas; barômetro em tempo real da Sermo*:

Tratamentos e eficácia

-- Os três tratamentos mais comumente prescritos entre os profissionais que tratam do COVID-19 são 56% de analgésicos, 41% de azitromicina e 33% de hidroxicloroquina

-- O uso de hidroxicloroquina entre os tratadores do COVID-19 é de 72% na Espanha, 49% na Itália, 41% no Brasil, 39% no México, 28% na França, 23% na França, 23% nos EUA, 17% na Alemanha, 17% na Alemanha, 16% no Canadá, 13 % no Reino Unido e 7% no Japão

-- No geral, a hidroxicloroquina foi escolhida como a terapia mais eficaz entre os tratadores do COVID-19 de uma lista de quinze opções. (37% dos tratadores COVID-19) 75% na Espanha, 53% na Itália, 44% na China, 43% no Brasil, 29% na França, 23% nos EUA e 13% no Reino Unido

-- Os dois regimes de tratamento mais comuns para a hidroxicloroquina foram: (38%) 400 mg duas vezes ao dia no primeiro dia; 400 mg por dia durante cinco dias (26%) 400 mg duas vezes ao dia no primeiro dia; 200mg duas vezes ao dia por quatro dias

-- Fora dos EUA, a hidroxicloroquina foi usada igualmente para pacientes diagnosticados com sintomas leves a graves, enquanto nos EUA foi mais usada para pacientes diagnosticados com alto risco

-- Globalmente, 19% dos médicos prescreveram ou viram a hidroxicloroquina profilaticamente usada em pacientes de alto risco e 8% para pacientes de baixo risco

Segunda onda de surto

-- O segundo surto global é previsto por 83% dos médicos do mundo inteiro, 90% dos médicos dos EUA, mas apenas 50% dos médicos chineses

Tempo médio de teste

-- Em média, os testes nos EUA levam de 4 a 5 dias e, em 10% dos casos, a espera é superior a 7 dias

-- 14% dos médicos dos EUA e mais de 50% em toda a Europa e Japão relatam obter os resultados de testes em 24 horas; na China, 73% dos médicos fazem testes em 24 horas, enquanto 8% fazem testes em uma hora

Priorização do tratamento se houver falta de ventilação

-- Em todos os países, exceto na China, o principal critério para decidir quem deve receber um ventilador primeiro foram os pacientes com maior chance de recuperação (47%), seguidos pelos mais doentes e com maior risco de morte (21%), depois os socorristas (15%) Na China, as prioridades foram invertidas, pois os pacientes com maior e mais alto risco de morte receberam os ventiladores

-- Nos EUA, os socorristas foram os mais importantes

-- França, Japão e Itália deram prioridade à idade

-- Brasil e Rússia deram prioridade aos pacientes de maior risco

Tempo de pico e restrições

-- Nos EUA, 63% dos médicos recomendam que as restrições sejam levantadas em seis ou mais semanas a partir de agora e 66% acreditam que o pico chegará em pelo menos três a quatro semanas

Para a metodologia completa, clique aqui.

"Este é um tesouro de insights globais para os formuladores de políticas. As opiniões dos médicos devem ser mais ouvidas na maneira como lidamos com esta pandemia e poder compartilhar rapidamente informações entre si e com o mundo", disse Peter Kirk, CEO na Sermo. "Com a censura da mídia e da comunidade médica em alguns países, juntamente com alguns estudos tendenciosos e mal planejados, as soluções para a pandemia estão sendo adiadas. Convidamos os médicos do mundo inteiro a contribuir para ajudar a informar os formuladores de políticas, os seus colegas e o público."

*Os resultados fornecem observações médicas, mas não substituem as diretrizes médicas oficiais.

