Comunicado do Business Wire :Veea

A Veea, inovadora em soluções de plataforma de computação e conectividade de ponta de rede para aplicativos "inteligentes", anunciou hoje que suas soluções VeeaHub projetadas estão prontas para atender às necessidades de provedores e respondedores de assistência médica ao COVID-19 em todo o mundo. Com a rápida implantação de testes "pop-up", locais temporários de surtos e centros de tratamento, a necessidade de acesso à rede de alto desempenho, resiliente e escalonável bem como processamento local de aplicativos na periferia de rede nunca foi tão crucial como agora.

Para atender aos requisitos exclusivos de instalações temporárias e de longo prazo de assistência a pacientes quanto à pandemia de COVID-19, a Veea Inc. oferece uma solução de rede de comunicação e TI de implantação rápida e exclusiva na maioria dos países. Os produtos VeeaHub, com um fator de forma e um processo de instalação semelhantes ao ponto de acesso Wi-Fi (AP) usual "pronto para uso", podem criar uma nuvem em malha com e sem fio para dispositivos e sensores Wi-Fi e IoT em toda a área de cobertura. A conectividade 4G "sempre ativa", com ou sem conectividade de banda larga por meio do ISP local, é particularmente importante para instalações temporárias que exigem uma instalação rápida e fácil da rede de comunicação em uma base completa, a fim de apoiar comunicações ou operações dos prestadores de serviços de saúde e dos pacientes, conforme necessário.

O mundo inteiro está passando por um momento sem precedentes, já que o COVID-19 interrompeu bilhões de vidas e centenas de milhões de empresas em todo o mundo. Muitos estabelecimentos de saúde foram ampliados além da capacidade. Estão sendo tomadas medidas para cuidar de pessoas afetadas de modo inimaginável há apenas algumas semanas em instalações temporárias. Durante este período calamitoso, é fundamental que municípios, governos locais e federais bem como organizações de saúde, que estão estabelecendo instalações temporárias de atendimento a pacientes ou expandindo a capacidade de suas instalações existentes, tenham acesso a equipamentos e tecnologias capazes de fornecer níveis satisfatórios de atendimento a todos os pacientes. Além disto, todo paciente que fica nestas instalações, muitos por 20 a 30 dias ou mais, exige acesso Wi-Fi para manter contato com familiares e profissionais de saúde, remotos ou nas mesmas instalações. A solução da plataforma VeeaHub permite que instalações de saúde permanentes e temporárias configurem rapidamente uma rede para comunicação contínua nas instalações de cuidados, junto com conexões a instalações afiliadas e redes públicas com o fim de garantir que o mais alto nível de monitoramento e atendimento seja oferecido a todos os pacientes.

A Veea oferece uma variedade de modelos VeeaHub para instalação interna e externa. Todos os modelos VeeaHub oferecem conectividade IoT com Zigbee e Bluetooth 4.2 e 5.0. Modelos específicos também suportam o Z-Wave e o LoRaWAN (disponibilidade limitada até 20 de maio) para cobertura de IoT de área ampla. Os modelos VeeaHub oferecem uma variedade de interfaces de rede e dispositivos, como conexões Ethernet 10/100/1G/2.5G/5G Base-T, 2X ou 3X USB 3.0 tipo A e uma interface serial RS232/422/485, muitas vezes necessária para muitos tipos de ventiladores e outros equipamentos hospitalares. Com uso de recursos de rede sem fio do VeeaHubs, os prestadores de serviços de saúde podem configurar rápida e economicamente uma nuvem híbrida e sem fio privada, semelhante a um minicentro de dados local, sem necessidade de instalação de nova estrutura de cabeamento. Os VeeaHubs e aplicativos podem ser gerenciados localmente por meio de um aplicativo para smartphone ou de painéis de gestão de dispositivos e redes baseados em nuvem. Além disto, o VeeaHubs pode ser facilmente reimplantado em diferentes locais conforme as necessidades mudam.

Além disto, o VeeaHubs também é arquitetado para executar aplicativos baseados em contêiner localmente ou através de nuvem, para que aplicativos cruciais continuem disponíveis e sejam altamente responsivos, mesmo se a conectividade de banda larga for interrompida. Esta abordagem pode trazer o poder da computação em nuvem à rede local. Utilizando ferramentas abrangentes de desenvolvedor oferecidas para aplicativos VeeaHub, a equipe de TI da organização de saúde pode tirar proveito dos servidores Linux incorporados do VeeaHub para implementar e executar aplicativos em contêineres Docker altamente seguros e isolados em instalações de atendimento a pacientes. Proporcionar aos profissionais de saúde acesso confiável a informações e sistemas vitais pode significar a diferença entre vida e morte a alguns pacientes.

"O trabalho que desenvolvemos em nossa plataforma híbrida de conectividade + computação nos últimos cinco anos está pronto a tempo de ajudar profissionais na linha de frente da batalha contra o COVID-19", disse Allen Salmasi, Diretor Executivo da Veea. "Como uma empresa sediada na cidade de Nova York, reconhecemos em um nível muito pessoal o quão crítico é garantir que os provedores de assistência médica tenham os recursos necessários de comunicação e computação, independentemente do tipo de instalações, enquanto os pacientes podem permanecer conectados de forma rentável à rede pública com Wi-Fi, 4G e conexões com fio. Temos o compromisso de apoiar nossos provedores de assistência médica e servidores públicos na luta contra esta temida pandemia em todo o mundo."

Vários modelos VeeaHub estão agora disponíveis para implantação rápida sempre que for necessária uma cobertura Wi-Fi e IoT dinâmica, escalável e segura com rede em malha e/ou processamento seguro de aplicativos no local. Para mais informação, entre em contato com sales@veea.com.

Sobre a Veea Inc.

A Veea está liderando o caminho para a Inteligência de Rede Local na Periferia de Dispositivos. À medida que o número de dispositivos conectados - smartphones, dispositivos inteligentes de IoT para residências/prédios/cidades, TVs inteligentes - continua aumentando, a conectividade e o controle de que necessitam, junto com a enorme massa de dados que geram, está sobrecarregando nossas redes. A plataforma híbrida "Connect + Compute" da Veea é implantada onde os dispositivos realmente se conectam à rede, fornecendo não apenas a conectividade multiprotocolo resiliente e de alta disponibilidade, que os sistemas "inteligentes" atuais exigem, mas também um recurso de servidor "Application Mesh" escalonável e seguro que permite operações contínuas - mesmo quando é perdida a conectividade com a Internet. Os clientes da Veea desfrutam de benefícios significativos, incluindo menos dispositivos de rede para implantar e gerenciar, custos mais baixos de CAPEX e OPEX, largura de banda WAN reduzida, comutação por falha WAN automática e a resposta mais rápida possível para os aplicativos mais cruciais em tempo real. www.veea.com

Abrace Sua Banda Periférica. Veea.

Contatos com a Mídia Kurt Michel Vice-Presidente Sênior de Marketing +1 (508) 942-3468 kurt.michel@veea.com

Comunicações Temono para Veea veea@temono.com

