China confina os 600.000 habitantes de Jia após caso positivo de Covid-19

Cerca de 600.000 habitantes do departamento de Jia, no centro da China, foram confinados após a descoberta de um caso de Covid-19, num momento em que o país teme uma nova onda de contaminação.

A China, o berço do novo coronavírus, parece ter retardado a epidemia em grande parte. No entanto, as autoridades estão preocupadas que a doença retorne, principalmente do exterior.

O departamento de Jia, localizado a cerca de 800 km de Pequim, na província de Henan, anunciou na quarta-feira que seus habitantes não poderiam mais deixar suas casas sem autorização.

De acordo com uma diretiva publicada on-line, apenas pessoas com uma permissão especial podem continuar a trabalhar e os veículos só podem circular em dias alternados dependendo da placa. Nenhuma razão oficial foi apresentada.

Uma mulher que visitou o departamento apresentou resultado positivo para a Covid-19 após contato com uma pessoa assintomática, de acordo com as autoridades da província.

Nesta quinta-feira, a China registrou 55 novos casos de pessoas que contraíram o novo coronavírus, mas assintomáticas.

Segundo o balanço oficial, o novo coronavírus infectou pelo menos 81.589 pessoas na China, causando 3.318 vítimas fatais.