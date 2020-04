Novo recorde de pedidos de seguro-desemprego nos EUA

Os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos registraram um novo recorde na semana passada, com 6,6 milhões de novas solicitações, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (2).

Estes dados sobre a semana encerrada em 28 de março representam o dobro da semana anterior, que registrou 3,3 milhões de novas solicitações de seguro-desemprego, o que já era um recorde histórico.

Nos Estados Unidos, onde a epidemia já causou mais de 5.000 mortes e há mais de 200.000 casos confirmados, cidades vibrantes se tornaram lugares fantasmas com empresas fechadas e ruas vazias.

Nesse contexto em que as autoridades tentam impedir o avanço da epidemia - que no mundo deixou mais de 940.000 infectados e mais de 47.000 mortos -, as únicas empresas abertas são comércios de alimentos e hospitais.

Esses números revelam a magnitude dessa crise, pois são os primeiros desde que as medidas de restrições e confinamento se tornaram mais gerais no país, que esta semana se tornou o com mais casos no mundo.

Na quarta-feira, o indicador ADP, que mede as folhas de pagamento no setor privado, mostrou a perda de 27.000 empregos. Mas essa pesquisa é mensal, o que significa que os dados não refletem a rápida mudança da situação.

No entanto, esse marcador mostrou uma indicação preocupante de que as pequenas empresas haviam perdido empregos a uma taxa nunca vista desde a pior parte da crise financeira global no início de 2009.

Segundo analistas, os dados de abril podem ser desastrosos e mostrar números inimagináveis na faixa de 10 a 20 milhões.

Os números do desemprego de março serão divulgados na sexta-feira, mas esses dados não refletem a magnitude da crise devido à forma como essas estatísticas são compiladas.