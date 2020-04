Sem-teto é preso por roubar material médico no Reino Unido

Mark Manley, um morador de rua de 35 anos, foi condenado a seis meses de prisão no Reino Unido por roubar material médico de uma ambulância em Londres e por agredir um segurança em plena pandemia do novo coronavírus - anunciou a polícia nesta quinta-feira (2).

Manley roubou, no sábado à noite, uma bolsa com equipamento de proteção contra o vírus destinada ao pessoal de saúde. O material incluía máscaras, trajes médicos e gel desinfectante para as mãos.

Quando foi detido por seguranças, Manley agrediu um deles e proferiu insultos racistas contra o outro.

Alguns dos artigos roubados e depois recuperados não poderão ser usados por terem sido contaminados, afirmou a polícia.

Em meio à pandemia, associações de médicos e enfermeiros reclamam da falta de equipamento de proteção individual contra o vírus.

Nos últimos dias, vários incidentes relacionados ao coronavírus foram registrados no Reino Unido.

Ontem, um homem foi condenado a seis meses de prisão por tossir em um policial, após afirmar que estava contaminado pelo vírus.

Outro homem foi acusado por delitos similares na semana passada, na província britânica da Irlanda do Norte, quando a polícia foi à sua casa após uma denúncia de violência doméstica.