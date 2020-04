Confira a nova oração para a missa da Sexta-Feira Santa por causa do coronavírus

(foto: Handout / VATICAN MEDIA / AFP)

A Congregação do Culto Divino publicou um decreto nesta quarta-feira (1º) no qual revela que a Sexta-feira Santa (10) será celebrada com uma nova oração e uma missa especial para pedir o fim da pandemia do novo coronavírus (Sars- CoV-2).









A oração também pedirá para Deus olhar com compaixão para todos aqueles que sofrem, além de aliviar a dor dos doentes, dar força aos que cuidam deles e receber na paz os mortos em decorrência do novo coronavírus.





Além disso, por meio de um decreto especial, o Dicastério propõe a celebração de uma missa "específica para implorar a Deus o fim desta pandemia".





Confira a nova oração:





"Deus Todo-Poderoso e eterno, amparo em todos os perigos, dirigi o vosso olhar de modo propício para nós que com fé vos suplicamos na tribulação e concedei descanso eterno aos mortos, alívio aos que choram, saúde aos doentes, paz aos que morrem, força aos que trabalham na saúde, espírito de sabedoria aos governantes, e espírito de aproximação a todos com amor para glorificarmos juntos o vosso santo nome". (ANSA)