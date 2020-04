Bélgica supera 1.000 mortes provocadas pelo coronavírus

Mais de mil pessoas morreram em consequência do coronavírus na Bélgica, um balanço que dobrou em três dias neste reino europeu de 11,4 milhões de habitantes, anunciaram nesta quinta-feira as autoridades de saúde.

A Bélgica registra 1.011 óbitos desde o início da pandemia, com 15.348 casos de contágio. O aumento desde segunda-feira foi provocado pelo atraso na contagem de mortes em casas de repouso, afirmaram as autoridades.

"No total, 93% dos falecimentos são de pessoas com mais de 65 anos", afirmou o médico Emmanuel André, um dos porta-vozes do ministério da Saúde, que também anunciou a ocupação de 54% dos 2.300 leitos de UTI no país.

A Bélgica prolongou na semana passada o confinamento até 19 de abril, mas a primeira-ministra do país, Sophie Wilmès, alertou que pode ampliar a medida até 3 de maio, de acordo com a evolução do cenário.