Irã afirma que atua apenas em defesa própria após ameaças de Trump

O governo do Irã afirmou nesta quinta-feira que atua apenas "em defesa própria", após as advertências do presidente Donald Trump contra um ataque de Teerã às tropas americanas mobilizadas no Iraque.

"Ao contrário dos Estados Unidos, que de maneira sub-reptícia mente, engana e assassina, o Irã atua apenas em defesa própria", afirmou o chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif em uma mensagem publicada em sua conta no Twitter.

"O Irã não começa guerras, mas dá lições aos que fazem isto", completou.

Donald Trump afirmou na quarta-feira que há "informações" de que o "Irã ou seus aliados estão planejando um ataque furtivo" às tropas americanas no Iraque.

"Se isto acontecer, o Irã pagará um preço muito alto, de verdade", tuitou o presidente.

Estados Unidos e Irã estão em uma batalha tensa pela influência no Iraque, onde Teerã tem aliados poderosos, inclusive entre milícias armadas, e Washington tem vínculos estreitos com o governo.

Quase 7.500 soldados estrangeiros estão presentes no Iraque como parte da coalizão liderada pelos Estados Unidos que ajuda as tropas locais a lutar contra os grupos jihadistas, mas o número deve registrar uma queda significativa este mês.

As bases iraquianas com tropas internacionais e as embaixadas estrangeiras, particularmente a missão americana, foram alvos de mais de 20 ataques com foguetes desde o fim de outubro.

Os ataques, que o governo dos Estados Unidos atribui a um grupo armado respaldado pelo Irã, provocaram temores de uma guerra em território iraquiano.