Itália prorroga confinamento e atletas continuam proibidos de treinar em grupo

Jogadores de futebol e atletas italianos em geral não poderão treinar em grupos, depois que o chefe do governo Giuseppe Conte anunciou nesta quarta-feira uma prorrogação do confinamento do país até 13 de abril.

Todo o esporte na Itália foi suspenso de março a 3 de abril como resultado da pandemia do novo coronavírus que matou 13.115 pessoas no país, o mais afetado pela Covid-19.

Em uma mensagem televisionada para toda a nação, Conte anunciou que o período de confinamento tinha que ser estendido, incluindo a impossibilidade de treinar agora.

"Eventos esportivos e competições de todos os tipos e disciplinas seguem suspensos, tanto em locais públicos quanto privados", disse Conte.

"As sessões de treinamento para atletas profissionais e não profissionais também seguem suspensas em qualquer tipo de instalação esportiva", acrescentou. Os atletas poderão continuar treinando individualmente.

"Começamos a ver resultados positivos" após semanas de confinamento. "Se começarmos a suspender as restrições agora, todos os nossos esforços serão em vão", alertou Conte.