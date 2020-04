Trump: continuamos nossa batalha para derrotar coronavírus e também os cartéis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que "continuamos em nossa batalha para derrotar o coronavírus", reafirmando o compromisso com medidas como o distanciamento social para conter a disseminação da doença e também o apoio econômico a trabalhadores e empresas afetados. Ao mesmo tempo, Trump aproveitou uma entrevista coletiva hoje para falar sobre a luta contra a criminalidade, dizendo que continua a haver atenção para essa questão, mesmo no meio da pandemia.



Trump disse que cartéis e outros criminosos estariam tentando aproveitar a pandemia para agir. Também comentou que há informações de inteligência de que o Irã estaria tramando algo contra americanos, por isso ele advertiu mais cedo pelo Twitter o país persa.



O presidente americano e outras autoridades de seu governo anunciaram um reforço nas operações contra narcóticos no Hemisfério Ocidental. Autoridades americanas presentes na coletiva criticaram especificamente o governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que segundo a Casa Branca lucraria com o narcotráfico e é ilegítimo.