Fed anuncia mudança em regra de taxa de alavancagem para grandes bancos

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciou nesta quarta-feira, 1º, que excluirá os títulos do Tesouro americano e os depósitos no próprio Fed do cálculo para a taxa de alavancagem suplementar de grandes bancos. Segundo a autoridade monetária, esse índice se aplica a instituições financeiras com mais de US$ 250 bilhões em ativos consolidados. A mudança na regra, que vale até 31 de março de 2021, deve reduzir os requisitos de capital de nível 1 desses bancos em aproximadamente 2 pontos porcentuais do total, de acordo com cálculos do Fed, de 3% para 1%.



O objetivo, segundo a autoridade monetária, é "aliviar as tensões no mercado de Treasuries resultantes do coronavírus e aumentar a capacidade das organizações bancárias de fornecer crédito a famílias e empresas". "As condições de liquidez nos mercados de Treasuries se deterioraram rapidamente e as instituições financeiras estão recebendo entradas significativas de depósitos de clientes", ressalta o Fed.



A autoridade monetária destaca, ainda, que as restrições regulatórias que acompanham o crescimento do balanço patrimonial dos bancos podem restringir a capacidade de essas instituições continuarem atuando como intermediárias financeiras.