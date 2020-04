Rússia prorroga suspensão de sua liga de futebol até 31 de maio

As competições de futebol na Rússia permanecerão suspensas até o dia 31 de maio, devido à pandemia de coronavírus, anunciou a Federação Russa de Futebol (RFS) nesta quarta-feira.

"Todas as competições de futebol organizadas pela RFS serão suspensas até 31 de maio", disse a RFS em comunicado após uma reunião de seu comitê diretor.

Pouco depois, foi a vez da RPL (primeira divisão do futebol) anunciar que vai seguir essa resolução e prorrogar seu intervalo até a mesma data.

"No momento, não planejamos terminar o campeonato antes do planejado", afirmou o presidente da RPL, Sergueï Priadkine, em um comunicado.

Atualmente, as competições esportivas russas estão suspensas até 10 de abril.

Como no resto da Europa, a questão da redução salarial dos jogadores da primeira divisão está no centro do debate.

O Spartak de Moscou foi o primeiro clube do país a tomar essa decisão para aliviar o impacto da pandemia de coronavírus em sua economia.

Até agora, a Rússia registrou 2.777 casos de coronavírus e 24 mortes, a maioria em Moscou.