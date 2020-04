Mais de 900.000 casos de coronavírus no mundo

O novo coronavírus já tem mais de 900.000 afetados no mundo e causou pelo menos 45.719 mortes em todo o mundo desde que apareceu em dezembro, de acordo com um balanço da AFP com base fontes oficiais, feito nesta quarta-feira às 16h00.

Desde o início da epidemia, mais de 905.580 casos de contágio foram registrados em 187 países ou territórios. O número de casos diagnosticados positivos, no entanto, reflete apenas uma parte do número total de infecções devido às diferentes políticas dos países para diagnosticar os casos (alguns o fazem apenas com as pessoas que precisam de hospitalização).

As autoridades consideram que até agora, pelo menos 176.500 pessoas foram curadas da doença.

Na terça-feira, às 16h00, havia 4.708 novas mortes e 77.241 infecções em todo o mundo.

Nas últimas 24 horas, os países que registraram mais mortes foram os Estados Unidos, com 1.036 novas mortes, Espanha, com 864, e Itália, com 727.

O número de mortos na Itália, que registrou sua primeira morte ligada ao vírus em fevereiro, é de 13.155 (e 110.574 infecções).

Desde terça-feira, 727 mortes e 4.782 novas infecções foram registradas.

As autoridades italianas consideram que 16.847 pessoas foram curadas. Depois da Itália, os países mais afetados são Espanha, com 9.053 mortes e 102.136 casos; Estados Unidos, com 4.476 mortes (203.608 casos); França, com 4.032 mortes (56.989 casos) e China continental com 3.312 mortes (81.554 casos).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, tem um total de 81.554 pessoas infectadas, das quais 3.312 morreram e 76.238 foram completamente curadas. Nas últimas 24 horas, 36 novos casos e sete mortes foram registrados.

Em quantidades de casos, os Estados Unidos são o país mais afetado, com 203.608 contaminações oficialmente diagnosticadas, incluindo 4.476 mortos e 7.138 curados.

Desde de terça-feira, República do Congo, Omã, Eslováquia, Botsuana, Senegal e El Salvador anunciaram as primeiras mortes relacionadas ao novo coronavírus.

Na quarta-feira e desde o início da epidemia, a Europa adicionou 33.245 mortes (490.484 contágios), Estados Unidos e Canadá 4.587 (213.134), Ásia 3.942 (110.570), Oriente Médio 3.160 (59.541), América Latina e Caribe 538 (20.083), África 223 (6.198) e Oceania 24 (5.579).

Esse balanço foi feito pelo AFP usando dados das autoridades nacionais e da Organização Mundial da Saúde (OMS).