Número de civis mortos na guerra na Síria em março foi o mais baixo desde 2011

A guerra na Síria matou 103 civis em março, balanço mais baixo desde o início do conflito em 2011, informou nesta quarta-feira o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Segundo a ONG, 51 pessoas morreram em bombardeios e ataques aéreos do regime sírio, enquanto o restante morreu em explosões de minas terrestres ou foi alvo de "assassinatos" por motivos diversos.

Em fevereiro, 275 civis morreram simultaneamente à ofensiva de Damasco contra a última grande fortaleza rebelde.

A guerra na Síria causou mais de 380.000 mortes em nove anos.

O mês que registrou mais óbitos foi julho de 2016, quando 1.590 civis perderam a vida.

A última ofensiva contra a província de Idlib foi suspensa no início de março, após a entrada em vigor de um cessar-fogo negociado pela Rússia, aliada do regime, e pela Turquia, que apoia grupos rebeldes.

A operação em grande escala deslocou quase 1 milhão de pessoas da região entre dezembro e março, a maioria refugiada em acampamentos superlotados ou em campos abertos na fronteira com a Turquia.

Várias organizações não governamentais humanitárias estão preocupadas com o destino desses deslocados diante do avanço do novo coronavírus.