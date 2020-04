Comunicado do Business Wire :EUSA Pharma

A EUSA Pharma, uma empresa biofarmacêutica global focada em oncologia e doenças raras, anunciou hoje as conclusões preliminares iniciais do estudo SISCO patrocinado pelo Hospital Papa Giovanni XXIII (Siltuximab In Serious COVID-19),1 com base em uma análise de dados pré-planejada em 24 de março de 2020.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200401005582/pt/

O siltuximabe é um anticorpo monoclonal direcionado à interleucina (IL) -6 aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), bem como em várias outras jurisdições no mundo todo para o tratamento de pacientes com doença de Castleman multicêntrica (MCD) que são negativos ao vírus da imunodeficiência humana (HIV) e ao herpesvírus humano-8 (HHV-8) negativo (também conhecido como MCD idiopático; iMCD). O siltuximabe está sob investigação para pacientes com COVID-19 que desenvolveram complicações respiratórias graves, a principal causa de morbidade e mortalidade.

Os dados intermediários, apresentados pelos 21 primeiros pacientes tratados com siltuximabe e acompanhados por até 7 dias, mostram que um terço (33%, n = 7) dos pacientes experimentou uma melhora clínica com uma necessidade reduzida de suporte de oxigênio e 43% (n = 9) dos pacientes viram sua condição estabilizar, indicada por nenhuma mudança clinicamente relevante. Combinado, isso significa que mais de três quartos dos pacientes tratados com siltuximabe (76%, n = 16) apresentaram doença estável ou melhorada nessa análise interina. O agravamento da doença foi observado em 3 (14%) pacientes, enquanto 1 (5%) paciente morreu e 1 (5%) experimentou um evento cerebrovascular.

Além disso, os níveis de proteína C-reativa (PCR), um marcador de inflamação sistêmica, diminuíram na linha de base até o dia 5 após o tratamento com siltuximabe em todos os pacientes com valores registrados suficientes (100%, 16/16). Este nível de redução foi mantido naqueles pacientes (100%, 16/16) 7 dias após receberem o tratamento com siltuximabe. A redução da PCR é considerada um substituto robusto para indicar a eficácia da inibição da IL-6.2

A maioria (90%, 19/21) dos pacientes apresentou febre no início do estudo, 13/21 (62%) com tosse seca e 15/21 (71%) com dispneia (falta de ar). Pressão parcial de oxigênio arterial (PaO2) à porcentagem de oxigênio inspirado (FiO2), também conhecida como razão P/F ou função pulmonar, e a IL-6 apresentava valores fora do normal na linha de base na maioria dos pacientes com uma razão P/F mediana de 127 (excluindo aqueles > 300 e que indique Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo) [ARDS]3) e níveis medianos de IL-6 periférica de 140 pg/mL (intervalo 113-239 pg/mL). A PCR sérica foi elevada em todos os pacientes no início do estudo, com mediana de 23 mg/dL (faixa de 10 a 43 mg/dL).

Um manuscrito está em preparação para envio a uma importante revista médica, e o resumo pré-impresso foi depositado e estará disponível via medRxiv.org iminentemente.

Professor Alessandro Rambaldi, MD, PhD, do Hospital Papa Giovanni XXIII, Bérgamo, Itália, Patrocinador do estudo-Investigador e Diretor da Unidade de Hematologia e Departamento de Oncologia e Hematologia, disse: "A equipe do Hospital Papa Giovanni XXIII tem o prazer de compartilhar esses dados observacionais preliminares. Embora ainda estamos a identificar e analisar o grupo de pacientes controlado, esses dados iniciais em pacientes tratados com siltuximabe fornecem informações vitais para orientar as decisões sobre o uso apropriado de siltuximabe no mundo real e nos novos estudos COVID-19, enquanto continuamos a investigar o papel que o bloqueio da IL-6 pode desempenhar. É importante ressaltar que esses dados preliminares não controlados confirmam altos níveis de IL-6 na linha de base, com a PCR inicial também alta, mas diminuindo com o tratamento com siltuximabe, sugerindo um papel para os anticorpos monoclonais como uma possível estratégia terapêutica para esta doença infecciosa fatal. Serão disponibilizados mais dados sobre os pacientes restantes, a análise de controle de caso e acompanhamento de 30 dias da mortalidade assim que estiverem disponíveis."

Lee Morley,diretor executivo da EUSA Pharma, disse: "Estamos muito satisfeitos por poder liberar esses dados preliminares do Estudo SISCO e esperamos que os resultados ajudem a orientar as decisões de tratamento no mundo real durante esta situação crítica de emergência. Esperamos ansiosamente participar em estudos adicionais para pesquisar o potencial do siltuximabe para pacientes que sofrem severamente de complicações respiratórias do COVID-19 e disponibilizar dados adicionais o mais rápido possível. Somos muito gratos à equipe do Hospital Papa Giovanni XXIII em Bérgamo, Itália, por seus extraordinários esforços para realizar o Estudo SISCO e coletar esses dados intermediários em circunstâncias extremamente difíceis."

Sobre o Estudo SISCO

Patrocinado pelo Hospital Papa Giovanni XXIII, o estudo SISCO é um estudo observacional de controle de caso do siltuximabe, um anticorpo monoclonal quimérico direcionado à interleucina humana (IL) -6, para o tratamento de pacientes com COVID-19 que desenvolvem complicações respiratórias graves. Ergomed plc (LSE: ERGO), uma empresa focada em fornecer serviços especializados para a indústria farmacêutica, está fornecendo serviços de pesquisa clínica para o estudo.

O estudo representa a coleta e análise de dados de uma série de pacientes tratados sob um protocolo contínuo de uso compassivo de emergência. O estudo investiga dois coortes retrospectivamente, pacientes hospitalizados antes da admissão em uma unidade de terapia intensiva (UTI) ou pacientes que já necessitam de terapia intensiva e comparará com os controles correspondentes. Os desfechos primários são a redução da necessidade de ventilação invasiva, o tempo gasto na UTI ou a mortalidade em 30 dias.

Evidências emergentes sugerem que alguns pacientes com COVID-19 podem responder com superprodução de IL-6, uma citocina inflamatória, levando a uma tempestade de citocinas - quando o sistema imunológico se torna superestimulado e ataca o próprio corpo do paciente. Níveis elevados de IL-6 estão associados à gravidade da doença e podem levar a graves complicações pulmonares e/ou a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) - a principal causa de mortalidade em pacientes com COVID-19. Portanto, o direcionamento direto dessa citocina pode melhorar os resultados clínicos nesses pacientes gravemente enfermos.

O estudo SISCO envolveu um total de 25 pacientes com infecção confirmada por SARS-CoV-2 (COVID-19) e complicações respiratórias, cujos dados preliminares são apresentados nos 21 primeiros tratados com siltuximabe. Todos os pacientes do estudo foram tratados com siltuximabe na dose de 11 mg/kg, infundida por 1 hora, com uma segunda dose possível, a critério médico. Dos 21 pacientes tratados com siltuximabe, 5 receberam uma segunda dose (5/21; 24%) 48-72 horas após a infusão inicial. A maioria dos pacientes era do sexo masculino (18/21, 86%), com idades variando de 48 a 75 anos. As comorbidades mais prevalentes nesse grupo de pacientes foram: hipertensão em 43% (9/21), doença cardiovascular em 19% (4/21), diabetes em 24% (5/21) dos pacientes, respectivamente.

Este estudo fornecerá dados importantes para informar futuros estudos clínicos, com discussões em andamento, para investigar melhor a eficácia do siltuximabe em pacientes com COVID-19 que desenvolvem complicações respiratórias graves. Os dados iniciais foram anunciados hoje. A próxima fase dos dados, que comparará os resultados em pacientes com controle de caso não tratados com siltuximabe, é esperada nas próximas semanas.

Referências

1 SISCO Study (NCT04322188); https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04322188

2 Clin Cancer Res; 21(6) March 15, 2015 https://clincancerres.aacrjournals.org/content/21/6/1248.long

3 JAMA, 307 (23), 2526-33 2012: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/1160659

#FIM#

Sobre o siltuximabe

Siltuximabe é um anticorpo monoclonal que bloqueia a ação da interleucina (IL) -6, uma citocina multifuncional detectada em níveis elevados em múltiplas condições inflamatórias.

É aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), bem como em várias outras jurisdições em todo o mundo, sob o nome da marca SYLVANT®, para o tratamento de pacientes com doença de Castleman multicêntrica (MCD) negativos para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e herpesvírus humano-8 (HHV-8) negativo (também conhecido como MCD idiopático; iMCD). O iMCD é um distúrbio linfoproliferativo raro, com risco de vida e debilitante, que causa crescimento anormal de células imunes e compartilha muitas características sintomáticas e histológicas do linfoma.

O siltuximabe não está aprovado para o tratamento de COVID-19.

A EUSA Pharma possui direitos exclusivos do SYLVANT® globalmente. A EUSA Pharma concedeu à BeiGene, Ltd. direitos exclusivos de desenvolvimento e comercialização do SYLVANT® na Grande China.

Indicações e uso de SYLVANT® -Consulte Informações sobre prescrição completas para obter informações adicionais.

SYLVANT® (siltuximabe) é indicado para o tratamento de pacientes com doença de Castleman multicêntrica (MCD) que são HIV negativos e HHV-8 negativos.

Limitações de uso: o SYLVANT® não foi estudado em pacientes com MCD que são HIV positivos ou HHV-8 positivos, porque SYLVANT® não se ligou à IL-6 produzida por vírus em um estudo não clínico.

Contraindicações: Reação de hipersensibilidade grave ao siltuximabe ou a qualquer um dos excipientes do SYLVANT®.

Dosagem e Administração

Administrar SYLVANT® 11 mg/kg durante 1 hora como infusão intravenosa a cada 3 semanas.

Realizar exames laboratoriais de hematologia antes de cada dose de terapia com SYLVANT® durante os primeiros 12 meses e a cada 3 ciclos de dosagem a seguir. Se os critérios de tratamento descritos nas Informações sobre prescrição não forem atendidos, considere adiar o tratamento com SYLVANT®. Não reduzir a dose.

Não administrar SYLVANT® em pacientes com infecções graves até que a infecção seja resolvida.

Interromper o uso de SYLVANT® em pacientes com reações graves relacionadas à infusão, anafilaxia, reações alérgicas graves ou síndromes de liberação de citocinas. Não restabeleça o tratamento.

Sobre a EUSA Pharma

Fundada em março de 2015, a EUSA Pharma é uma empresa biofarmacêutica de classe mundial focada em oncologia e doenças raras. A empresa possui extensas operações comerciais nos Estados Unidos e na Europa, além de uma presença direta em outros mercados em todo o mundo. A EUSA Pharma é liderada por uma equipe de gerenciamento experiente, com um forte histórico na criação de empresas farmacêuticas bem-sucedidas, e é apoiada por fundos significativos levantados pelo principal investidor em ciências da vida, EW Healthcare Partners. Para mais informações, acesse: www.eusapharma.com.

Sobre o Hospital Papa Giovanni XXIII

O Hospital Papa Giovanni XXIII é um dos maiores hospitais da Lombardia, compreendendo 320 mil metros quadrados no total e composto por mais de 900 leitos. Entre as áreas de excelência, desempenha um importante papel através do Cancer Center, que trata pacientes de todo o território nacional e também de países estrangeiros. O Hospital está desempenhando um papel de liderança na resposta italiana à pandemia global do COVID-19 em curso.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200401005582/pt/

Lee Morley Diretor executivo EUSA Pharma E-mail: covid.media@eusapharma.com

Barney Mayles Diretor associado OPEN Health Celular: +44 (0)7936 768568

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.