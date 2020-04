Alemanha prolonga medidas restritivas até pelo menos 19 de abril

A Alemanha estenderá suas medidas de restrição de contato social até pelo menos 19 de abril para conter a pandemia de coronavírus, anunciou nesta quarta-feira a chanceler Angela Merkel.

"As restrições de contato foram prolongadas até pelo menos 19 de abril; faremos uma nova avaliação na terça-feira após a Páscoa", disse a chanceler alemã após uma teleconferência com os líderes das 16 regiões.

As medidas consistem principalmente no fechamento de escolas, locais culturais, restaurantes e todas os comércios não essenciais, e a obrigação de respeitar uma distância de pelo menos 1,50 metro.

"O número de infecções continua a aumentar acentuadamente", lamentou Merkel.

A Alemanha tinha 67.366 casos declarados oficialmente nesta quarta-feira (+5.415 a mais em um dia) e 732 mortes por COVID-19, segundo o instituto Robert Koch.

"Constatamos que a duração da recuperação de pessoas gravemente infectadas é mais longa do que pensávamos, muito mais do que duas semanas", explicou Merkel, que também está em quarentena em casa depois de entrar em contato com um médico que deu positivo.

A chanceler passou por três testes que deram negativo.