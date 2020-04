Cuba suspende desfile do Dia do Trabalho por Covid-19

Cuba anunciou nesta terça-feira a suspensão do desfile de 1º de maio, que ocorre todos os anos na Praça da Revolução, em Havana, como medida preventiva diante da pandemia da Covid-19.

"A decisão foi tomada no gabinete político, presidido pelo general Raúl Castro como primeiro secretário do Comitê Central do Partido (Comunista Cubano), de suspender o desfile em 1º de maio", disse o presidente Miguel Díaz-Canel durante uma reunião com seus ministros, transmitida na TV estatal.

Desde o triunfo da revolução cubana em 1959, o desfile do Dia do Trabalho em Cuba se tornou uma das maiores atividades do governo socialista, onde, segundo as autoridades, mais de 1 milhão de pessoas se reúnem na capital.

A última vez que esse evento foi suspenso ocorreu em 1994 e 1995, quando Cuba estava enfrentando uma grave crise econômica que foi chamada de "período especial", após a queda da União Soviética.

Até o momento, Cuba apresenta 186 casos confirmados do novo coronavírus, com 6 mortes.