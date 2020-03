Trump estende período de medidas por coronavírus e prevê 2 semanas difíceis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 31, em entrevista coletiva na Casa Branca que o período de vigor das medidas para conter a disseminação do coronavírus não será mais de apenas duas semanas, mas seguirá até 30 de abril. Segundo ele, é crucial que as medidas de isolamento social sejam reforçadas, a fim de salvar vidas.



"Não tínhamos escolha a não ser parar", comentou Trump, que previu que as próximas semanas serão "muito duras" e "muito dolorosas". A equipe de saúde do presidente na Casa Branca apresentou gráficos para mostrar a importância do isolamento social e de medidas para conter a disseminação da doença e não sobrecarregar o sistema de saúde.



Trump qualificou o coronavírus como "uma praga" e parabenizou o pessoal de saúde e outros profissionais na luta de frente nesse combate. "Nossa força será testada", comentou. "Esse é o momento de todos americanos se unirem e fazer sua parte."



O presidente também lembrou de medidas recentes anunciadas, para apoiar a economia nesse momento, como o pagamento de bônus aos trabalhadores parados. Além disso, disse que em breve empréstimos estarão disponíveis para as empresas honrarem suas contas. Ressaltou ainda o trabalho feito nos últimos dias para reforçar as condições do sistema de saúde nesse momento.